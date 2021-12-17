На Кубани построят первый сельский Дом Культуры в рамках нацпроекта

В Сукко построят Дом культуры

В Краснодарском крае впервые в рамках фациального проекта «Культура» будет построен клуб. К строительству объекта приступят в 2022 году. Дом культуры появится в поселке Сукко. Проект здания с гончарной мастерской, кинозалом и библиотекой был разработан еще пять лет назад. В декабре 2021 года стало известно, что на воплощение планов в реальность выделены 61,5 млн рублей. Завершить строительство планируют в 2023 году.

– До сегодняшнего дня отсутствие культурно-досуговых учреждений оставалось острой проблемой курортного поселка. Здание бывшего клуба давно признано аварийным. Ближайшее учреждение культуры находится в селе Варваровка в 6 км от поселка, – написала в социальных сетях министр культуры Виктория Лапина.

Поселок Сукко находится далеко от центра, и дети самостоятельно не могли посещать досуговые и культурные мероприятия. После ввода в эксплуатацию Дома культуры эта проблема будет решена.