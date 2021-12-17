«Омикрон» не проник на территорию Краснодарского края

Краснодарский край не попал в число регионов, где выявлен "омикрон" . Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявили санитарные врачи 17 декабря на брифинге, посвященном оперативной обстановке в регионе.

– Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится контроль за циркуляцией коронавируса, в том числе, и нового штамма «омикрон». Отправляются пробы на секвенирование. На сегодняшний день в регионе нет случаев заражения новым штаммом, – рассказала специалист-эксперт отдела эпиднадзора ведомства Татьяна Межевая.

Известно, что три жителя региона вернулись из стран, где была вспышка заражения «омикроном». Сейчас медики ведут контроль за состоянием кубанцев. Контроль за прибывшими на Кубань из-за рубежа ведется с августа 2020 года. У 500 из 80075 человек подтвердился коронавирус.