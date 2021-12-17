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Общество17 декабря 2021 16:32

В Краснодарском крае изменились правила заселения в отели

Чтобы снять номер в гостинице, понадобится только QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарском крае ужесточились требования заселения в гостиницы

В Краснодарском крае ужесточились требования заселения в гостиницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае ужесточились требования по заселению в отели. Как сообщает ТАСС теперь, чтобы снять номер в гостинице, понадобится только QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

Справки об медотводе и ПЦР-тесты или справка о вакцинации более недействительны и не являются основанием для размещения в отелях.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина заявила, что новые правила вступают в силу с 30 декабря.