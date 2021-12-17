Организована проверка по факту поножовщины в школе Ейска

Подростки повздорили в школе Ейска Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ейске сотрудники прокуратуры и следственного комитета инициировали проверку в средней школе № 20. 16 декабря в стенах общеобразовательного учреждения произошел конфликт между восьмиклассниками, который закончился ножевым ранением. Выяснилось, что 14-летнюю девочку дразнили из-за обесцвеченных бровей и, чтобы отомстить обидчикам, она принесла в школу нож-бабочку.

- Ученик получил ранение в плечо и сейчас находится на лечении дома. Силами следственного комитета организована проверка, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Девочка воспитывается в неполной семье, ранее в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Нож приобрела в местном магазине и какое-то время хранила его дома. В ходе проверки будет также дана оценка организации учебного процесса в учреждении.