В Краснодаре появился новый микрорайон Любимово

Новый микрорайон получил название "Любимово". Фото: T.me/Verbitskyvv

В Краснодаре появится новый микрорайон. Такое решение было принято 16 декабря на очередном заседании городской думы краевого центра. Депутат Гордумы опубликовал в своем Telegram-канале сообщение с итогами голосования депутатов.

- В Краснодаре появился новый микрорайон. Если быть совсем точным, наименовали территорию в Прикубанском округе. Теперь кубик, ограниченный улицами Кирилла Россинского, Батуринской, Семинарской, Чепигинской, примыкающий к поселку Краснодарский, будет носить название микрорайон Любимово, - написал Владимир Вербицкий в соцсетях.

Депутаты поддержали и другое решение топонимической комиссии. На этом же заседании было принято решение о присвоении имени первого городничего Данилы Волкореза одной из краснодарских улиц. Данила Савинович Волкорез (1767 – 1824) был первым городничим Екатеринодара. Известен он еще и тем, что в 1794 году составил первый реестр жителей города.