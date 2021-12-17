Генконсульство Турции переедет из Новороссийска в Краснодар

Генконсульство Турции переедет в Краснодар. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Генеральное консульство Турции планируют покинуть Новороссийск и переместиться в Краснодар. О грядущем переезде дипломатической миссии говорили 17 декабря в администрации краевого центра, во время официального приема Генерального консула Турции господина Фырата Байара.

- Турция является одним из самых важных торгово-экономических партнеров Краснодара и Краснодарского края. Еще будучи первым вице-губернатором я неоднократно встречался с турецкими коллегами. Мы готовы рассматривать варианты участия турецких инвесторов в создании промышленных производств и логистических центров в краевом центре, - рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

В краевом уже подобрано офисное помещение, где разместится Генконсульство Турецкой Республики.