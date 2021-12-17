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Политика17 декабря 2021 18:43

Министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края стал Андрей Прошунин

Предыдущий министр Андрей Ляшко покинул пост по собственному желанию
Евгения ХАЛИКОВА
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Андрей Прошунин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Андрей Прошунин. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края новые назначения. Министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края назначен Андрей Прошунин, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя ведомства. Предшественник Прошунина Андрей Ляшко покинул кабинет министров по собственному желанию.

Андрей Прошунин родился 8 января 1970 года. Он выпускник Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища Ракетных войск. Второе образование получил в Кубанском государственном аграрном университете по направлению «Юриспруденция».

Андрей Прошунин женат, воспитывает двоих детей.