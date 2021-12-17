Завершены основные работы на участках трассы, пострадавших от оползневой активности в Сочи

В Сочи продолжается ремонт федеральной трассы, пострадавшей от оползней. Фото: УПРДОР "Черноморье"

В Сочи дорожники завершили основные работы по стабилизации склонов на участках Мамайского перевала, пострадавших от оползневой активности. Напомним, в начале октябре крупный оползень повредил федеральную трассу, в нескольких местах на дороге образовались трещины. На аварийных участках было введено реверсивное движение.

- Дорожники выполнили комплекс работ, которые позволили стабилизировать склоны под трассой. Уже сегодня эти работы на пострадавшем участке 162-го километра А-147 полностью завершены устройством бетонного водоотводного лотка. Можно сказать, что система удерживающего инженерного сооружения, которая реализуется здесь, позволит предотвратить риски возобновления оползневой активности здесь в будущем, — рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Сергей Нефёдов.

На 136-м км трассы дорожники также завершили устройство анкеров и ведут монтаж армокаркаса подпорной стены. После завершения заливки на этом участке будут сняты все действующие ограничения на автомобильное движение.