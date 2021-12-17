Дорожники Краснодарского края и Адыгеи подготовились к ухудшению погодных условий

Дорожники подготовились к ухудшению погодных условий. Фото: УПРДОР "Черноморье"

В Краснодарском крае и в Адыгее ждут ухудшения погодных условий. По сводкам синоптиков, начиная с вечера 17 декабря и в течение 18 декабря 2021 г. проливные дожди и похолодание могут вызвать затруднение движения на дорогах. Возможны обледенение в предгорных районах, а также подъем уровня рек, явления с локальными подтоплениями проезжей части вблизи малых рек.

— На подведомственных федеральных дорогах, общей протяжённостью более 1200 км, сосредоточено почти 300 единиц снегоуборочной и специальной техники, обеспеченность противогололедными материалами составляет 100%, – рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Сергей Нефёдов.

Во избежание аварийных ситуаций, дорожники просят автомобилистов воздержаться от использования неподготовленного к зимним условиям автотранспорта при околонулевых и отрицательных температурах.