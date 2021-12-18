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Происшествия17 декабря 2021 22:00

В краснодарском троллейбусе обокрали полицейского

Вор похитил сумку, в которой находились 10 тысяч рублей и удостоверение полицейского
Евгения ХАЛИКОВА
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В троллейбусе обокрали сотрудницу полиции

В троллейбусе обокрали сотрудницу полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краснодарском общественном транспорте обчистили сотрудницу полиции. Инцидент произошел в троллейбусе № 15 в промежутке между 13:00 и 13:50. Сотрудница МВД села в транспорт на остановке «Краевая клиническая больница № 1» и примерно у остановки «Кинотеатр Аврора» заметила, что пропала ее черная поясная сумка.

- Неустановленное лицо умышленно из корыстных побуждений похитило черную поясную сумку, которая принадлежала женщине-полицейскому, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В сумке находились 10 000 рублей, служебное удостоверение сотрудника МВД России по Краснодарскому краю и две карточки-заместителя на ношение служебного оружия. Личность похитителя пока установить не удалось.