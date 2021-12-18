В Сочи мужчина продал соседке несуществующий участок за 400 тыс. рублей

В Сочи женщина купила воздух вместо земли Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Сочи женщина купила воздух вместо земельных участков. Как стало известно «Комсомольской правде», сделка была оформлена между соседями. Доверившись знакомому человеку, сочинка отдала 400 тысяч рублей за 2 сотки земли на территории курорта. 68-летняя пенсионерка была уверена, что совершила выгодную сделку, пока не попыталась узнать кадастровые номера приобретенных земельных участков.

- При переоформлении специалисты сказали ей, что данная земля по указанному адресу не находится и у нее нет возможности переоформить на себя несуществующие земельные участки, - сообщил «КП» - «Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что сосед, обманувший при продаже земли, уже имел проблемы с законом и отбывал срок за дачу взятки должностному лицу. По факту мошенничества проводится проверка.