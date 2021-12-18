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Общество18 декабря 2021 4:00

Погода в Краснодаре 18 декабря 2021 года: дождливая суббота ожидает жителей краевой столицы

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 18 декабря 2021 года
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре 18 декабря пройдет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 18 декабря пройдет дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В очередную субботу декабря жителей и гостей Краснодара ожидают осадки. По прогнозам, в краевом центре возможен небольшой дождь. Столбики термометров днем максимально достигнут 6 градусов тепла.

- 18 декабря в Краснодаре будет облачно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер западной четверти 4-9 м/с.

Тем временем в регионе вместе с дождями прогнозируют налипание мокрого снега.