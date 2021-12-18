Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 6:58

Новый рентген аппарат установили в больнице Абинского района Кубани

Всего в регионе в этом году закупили 60 УЗИ-аппаратов
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый рентген аппарат установили в больнице Абинского района Кубани Фото: пресс-слубжа краевой администрации

Новый рентген аппарат установили в больнице Абинского района Кубани Фото: пресс-слубжа краевой администрации

Новый рентген аппарат установили в больнице Абинского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Медоборудование помогает делать рентгенографические исследования, рентгеноскопию и линейную томографию. Аппарат выполняет и пленочные рентгенограммы, и цифровые.

Результат отображается на экран, после чего редактируется в программе.

Новое оборудование в Абинскую ЦРБ закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в этом году в регионе приобрели 60 УЗИ-аппаратов.