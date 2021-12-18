Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 7:07

Около 600 сельхозпроизводителей привезли продукцию на Ярмарку выходного дня в Краснодаре

В краевом центре работают все торговые пункты
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ярмарка выходного дня Фото: krd.ru

Ярмарка выходного дня Фото: krd.ru

Все ярмарки выходного дня работаю сегодня, 18 декабря, в Краснодаре. Продукцию в краевой центр привезли около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Ярмарке выходного дня представлены 90 тонн продуктов сельского хозяйства. Они выращены и изготовлены в Выселковском, Калининском, Динском, Брюховецком, Курганинском, Каневском, Павловском, Тимашевском муниципалитетах. В том числе продукцию привезли и агропредприятия, фермерские хозяйства, пчеловоды и из предприниматели Краснодара, Адыгеи.

- Организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований, проводится контроль над проведением санитарной экспертизы, - отметили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.