Около 600 сельхозпроизводителей привезли продукцию на Ярмарку выходного дня в Краснодаре

Ярмарка выходного дня Фото: krd.ru

Все ярмарки выходного дня работаю сегодня, 18 декабря, в Краснодаре. Продукцию в краевой центр привезли около 600 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Ярмарке выходного дня представлены 90 тонн продуктов сельского хозяйства. Они выращены и изготовлены в Выселковском, Калининском, Динском, Брюховецком, Курганинском, Каневском, Павловском, Тимашевском муниципалитетах. В том числе продукцию привезли и агропредприятия, фермерские хозяйства, пчеловоды и из предприниматели Краснодара, Адыгеи.

- Организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований, проводится контроль над проведением санитарной экспертизы, - отметили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.