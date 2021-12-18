Первый этап разработки генплана завершили в Сочи

В Сочи проводят разработку нового генплана Фото: пресс-служба краевой администрации

В Сочи проводят разработку генплана города. Так, первый этап корректировки уже завершен. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Новый генплан определит вектор социально-экономического развития курорта, важно учесть потребности и перспективы растущего города, сохранить баланс между интересами горожан и туристов, - отметил мэр Алексей Копайгородский.

Напомним, нынешний генплан курорта был принят 12 лет назад. Разработкой проводят специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга.

А на сайте Генплан-Сочи.РФ принимаются предложения жителей по корректировке. В том числе в поселениях муниципалитета проводятся встречи с населением.