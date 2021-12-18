Более 1,5 тысячи кубанских детей получили подарки в рамках акции «Доброелка» Фото: пресс-служба администрации региона

Желания более 1,5 тысячи детей исполнили жители Кубани. В рамках благотворительной акции подарки получили уже 1504 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Акция «Доброелка» стартовала 1 декабря. В преддверии новогодних праздников каждый может исполнить мечту ребенка.

Так, ребятам подарили игрушки, конструкторы, книги, музыкальные инструменты, спортивные снаряды, наушники, наборы для творчества.