Жителя Динского района Кубани, убившего сына, заключили под стражу Фото из архива КП

Жителя Динского района Кубани, убившего сына, заключили под стражу. Он расправился с парнем с помощью ножа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

59-летний мужчина с женой жил в станице Васюринской. Вечером к ним пришел 22-летний пьяный сын. Между родителем и ребенком произошел конфликт. Тогда задержанный схватил нож и не менее 13 раз ударил им сына.

О трагедии мужчина сообщил в полицию сам. А на место вызвал медиков, однако те констатировали смерть.

- Продолжается проведение следственных действий, проводится судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.