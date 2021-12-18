Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 8:38

Жителя Динского района Кубани, убившего сына, заключили под стражу

Он забил парня 13 ударами ножа
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Динского района Кубани, убившего сына, заключили под стражу Фото из архива КП

Жителя Динского района Кубани, убившего сына, заключили под стражу Фото из архива КП

Жителя Динского района Кубани, убившего сына, заключили под стражу. Он расправился с парнем с помощью ножа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

59-летний мужчина с женой жил в станице Васюринской. Вечером к ним пришел 22-летний пьяный сын. Между родителем и ребенком произошел конфликт. Тогда задержанный схватил нож и не менее 13 раз ударил им сына.

О трагедии мужчина сообщил в полицию сам. А на место вызвал медиков, однако те констатировали смерть.

- Продолжается проведение следственных действий, проводится судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время мужчина заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.