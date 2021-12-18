На Кубани за сутки выявили 749 новых случаев заболевания COVID-19

24 пациента скончались Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 749 человек, в том числе 79 детей. Самому младшему пациенту 1 месяц, сообщает Оперативный штаб края.

Так, в Краснодаре выявлено 239 новых случаев, в Сочи - 79, в Новороссийске – 58, в Северском районе - 31, в Брюховецком - 26, в Тимашевском - 23, в Динском - 22. По 18 новых пациентов - в Анапе и Гулькевичском муниципалитете, 16 - в Армавире, 14 - в Туапсинском муниципалитете. В Абинском и Выселковском районе по 12 заболеваний, в Ейском, Кавказском и Темрюкском - по 11, в Калининском, Каневском и Славянском - по 10. В Новокубанском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах по 9 заболевших. В Кореновском - 8, в Павловском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах - по 7.

- По 6 положительных результатов получено в Белоглинском, Белореченском районах и Геленджике, по 5 в - Крымском и Новопокровском, по 4 - в Апшеронском и Ленинградском. В Крыловском, Курганинском, Кущевском и Отрадненском муниципалитетах заболели по 3 человека, в Лабинском – 2, в Красноармейском, Мостовском, Тихорецком, Успенском и Горячем Ключе – по 1.

За сутки в регионе скончались 24 пациента. На аппаратах ИВЛ остаются 86 человек, 5 – на ЭКМО.