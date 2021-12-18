Два общепита временно закрыли в Краснодаре из-за нарушения антиковидных норм

На владельцев составлены административные протоколы Фото: instagram.com/dps_kk/

В Краснодаре временно приостановили работу в двух общепитах. В заведениях обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребсферы Кубани.

Так, при проверке нарушения выявили в гастро-пабе «Block House» и кафе «Дом печати». Здесь нарушены требования режима «Повышенная готовность». Заведение работали без ограничений по времени после 23:00.

В отношении владельцев возбуждены административные дела, из обяжут выплатить штраф. А заведения временно закрыли.

Напомним, в крае продолжает действовать режим «Повышенная готовность». А места общественного питания можно посетить только при предоставление QR-кода.