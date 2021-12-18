На Кубани прогнозируют ухудшение погоды – дожди с мокрым снегом Фото из архива КП

В Краснодарском крае 18 декабря прогнозируют ухудшение погоды. Сегодня, 18 декабря, в регионе возможны осадки – дожди и налипание мокрого снега. Так, утреннее пасмурное небо застало жителей Краснодара. А в Тихорецком районе вместе с дождем жители заметили мокрые белые хлопья.

- Осадки ожидаются в виде дождя с мокрым снегом, местами возможно налипание на проводах и деревьях. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, в горах 15-17 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Вместе с осадками в регионе местами возможен туман.

Тем временем в Сочи объявлено экстренное предупреждение по формированию смерчей. Участок, находящийся в зоне риска, - Магри – Веселое.