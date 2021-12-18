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Общество18 декабря 2021 12:38

Казачьи школу и детский сад открыли в Анапе

Учреждениям присвоили региональный статус «казачья образовательная организация»
Светлана ОВДЕЙ
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Казачьи школу и детский сад открыли в Анапе Фото: пресс-служба краевой администрации

Казачьи школу и детский сад открыли в Анапе Фото: пресс-служба краевой администрации

Казачью школу и детский сад открыли в Анапе. Учреждениям присвоили региональный статус «казачья образовательная организация». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, казачью школу № 24 им. кавалера ордена Мужества Александра Паша открыли в поселке Уташ - обучаются 159 ребят в 9 классах, 6 из которых - казачьей направленности. А казачьим детским садом объявлено учреждение № 43 в хуторе Красный Курган. Он принимает 230 детей.

Напомним, на Кубани сегодня статус «казачья образовательная организация» присвоен 71 школе, 28 детским садам, 4947 классам и группам. Всего их посещают почти 103 тысячи ребят.