Казачьи школу и детский сад открыли в Анапе Фото: пресс-служба краевой администрации

Казачью школу и детский сад открыли в Анапе. Учреждениям присвоили региональный статус «казачья образовательная организация». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, казачью школу № 24 им. кавалера ордена Мужества Александра Паша открыли в поселке Уташ - обучаются 159 ребят в 9 классах, 6 из которых - казачьей направленности. А казачьим детским садом объявлено учреждение № 43 в хуторе Красный Курган. Он принимает 230 детей.

Напомним, на Кубани сегодня статус «казачья образовательная организация» присвоен 71 школе, 28 детским садам, 4947 классам и группам. Всего их посещают почти 103 тысячи ребят.