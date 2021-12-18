Охотник случайно выстрелил в себя из ружья на Кубани. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Охотник случайно выстрелил в себя из ружья на Кубани. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, несчастный случай произошел в поселке Октябрьском Ленинградского района. 41-летний мужчина отправился на охоту. В какой-то момент он решил проверить ружье. Потянув его на себя, он случайно нажал пальцем на курок. Прозвучал выстрел.

Такая оплошность чуть не стоила охотнику жизни. Пуля попала в левое бедро мужчины. Пострадавший вызвал скорую. Уже в ленинградской ЦРБ ему оказали медицинскую помощь.

- По этому факту проводится проверка сотрудниками полиции, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас состояние больного оценивается как удовлетворительное. Мужчина идет на поправку и продолжает лечение в травматолого-ортопедическом отделении больницы.