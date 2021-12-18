В больницу попала полицейский из Динского района с травмой головы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В больницу попала полицейский из Динского района с травмой головы. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в медучреждении.

38-летняя капитан полиции приехала в больницу и пожаловалась на плохое самочувствие. Как оказалось, за день до обращения она упала.

- Сотрудник полиции зашла в уборную. Но в какой-то момент у нее закружилась голова. Не удержав равновесие, женщина упала на правый бок, ударившись о порожек виском, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в медучреждении.

В больнице отметили, что сотрудник МВД была абсолютно трезва.

Сама капитан полиции тревогу бить сначала не стала, решила просто отдохнуть дома, но на следующий день ее самочувствие не улучшилось.

- Во время обследования у нее диагностировали ушиб пальца руки. Под вопросом было и сотрясение головного мозга, - добавляет источник в больнице. - Пациентке назначили амбулаторное лечение.

Но после обращения капитана полиции в больницу, как того и требуют правила, правоохранители начали проверку.