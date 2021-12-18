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Общество18 декабря 2021 13:43

Более 650 тысяч человек проживают в Сочи

Такое число озвучил Алексей Копайгородский журналистам
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Более 650 тысяч человек проживают в Сочи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 650 тысяч человек проживают в Сочи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 650 тысяч человек проживают в Сочи. Такие неофициальные данные озвучил глава курорта Алексей Копайгородский на встрече с журналистами.

- Результаты переписи не обнародованы, но мы знаем, что явно выше цифры 650 тысяч человек, - отметил мэр Сочи.

Переезжать в Сочи стали чаще во время пандемии, в период, когда россияне отправились к морю, сообщает ТАСС.

Тем временем в Краснодаре, согласно необнародованным данным, численность населения составляет 1,7 миллиона человек, а в крае показатель достиг 7,1 миллиона жителей.