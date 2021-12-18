Билеты в Сочи Парк за стихотворение могут получить пять счастливчиков Фото из архива КП

Билеты в Сочи Парк бесплатно достанутся пяти счастливчикам. Условие конкурса – прочитать стихотворение и выложить в социальных сетях.

Накануне запущен флешмоб #операцияморозовы. Чтобы стать участником, необходимо прочитать стихотворение или исполнить песню, записать на видео и в формате Reels добавить в Instagram c хештегом #операцияморозовы.

А 24 декабря Дед Мороз в прямом эфире в аккаунте @bigshow_company разыграет пять пригласительных билетов на шоу «Секретная служба Деда Мороза. Операция Морозовы» с посещением Сочи Парка.

Цель флешмоба состоит и в стремлении возродить семейную традицию читать стихи перед Новым годом. Идея запуска флешмоба принадлежит компании Big Show Company, которая занимается постановкой масштабных цирковых и развлекательных шоу. Сейчас, например «Секретная служба Деда Мороза. Операция Морозовы». Увидеть представление можно с 24 по 30 декабря на арене Сочи Парка: сложные трюки, клоунада, воздушные гимнасты и эквилибристика. Для гостей Сочи Парка выступят артисты театра и кино, а также участник знаменитого Цирка дю Солей Дмитрий Бондарь.