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Общество18 декабря 2021 15:10

Краснодарцев просят сообщать о незаконной торговле пиротехникой в преддверии Нового года

Всего в городе работают 52 оформленные точки
Светлана ОВДЕЙ
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Краснодарцев просят сообщать о незаконной торговле пиротехникой в преддверии Нового года Фото: krd.ru

Краснодарцев просят сообщать о незаконной торговле пиротехникой в преддверии Нового года Фото: krd.ru

В Краснодаре усилят контроль над торговлей пиротехникой в преддверии Нового года. Так, жителей города просят сообщать о незаконных продажах фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Всего в Краснодаре официально оформлены 52 торговые точки. Жители могут сообщить о нелегальных продажах в городское управление торговли и бытового обслуживания населения, ЕДДС, дежурную часть УМВД краевой столицы.

Кроме того, в Краснодаре сотрудники администрации и полиции ежедневно проводят рейды.