Краснодарцев просят сообщать о незаконной торговле пиротехникой в преддверии Нового года Фото: krd.ru

В Краснодаре усилят контроль над торговлей пиротехникой в преддверии Нового года. Так, жителей города просят сообщать о незаконных продажах фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Всего в Краснодаре официально оформлены 52 торговые точки. Жители могут сообщить о нелегальных продажах в городское управление торговли и бытового обслуживания населения, ЕДДС, дежурную часть УМВД краевой столицы.

Кроме того, в Краснодаре сотрудники администрации и полиции ежедневно проводят рейды.