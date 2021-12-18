Новую мастерскую открыли в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже Фото: пресс-служба краевой администрации

Новую мастерскую открыли в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже. В лаборатории смогут практиковаться будущие слесари и сантехники. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Мастерская площадью 240 квадратных метров увеличила количество рабочих мест на 12. А для обучения приобрели 96 единиц оборудования. Всего строительство лаборатории профинансировали 17 миллионами рублей.

Всего в крае за три года открыли 54 мастерские в 34 учреждениях СПО, оборудовано 451 рабочее место.