Погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре: похолодает до плюс четырех градусов
Фото: Галина КОПЫЛОВА
Настоящая зима приходит на Кубань. Вместе с ними в регион возвращаются температурные качели. Только за последние сутки перепад составил около 10-12 градусов.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре.
- Максимальная температура воздуха днем не превысит 2-3 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также в городе ожидаются туман и усиление ветра – до 11 м/с.