Погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре: похолодает до плюс четырех градусов Фото: Галина КОПЫЛОВА

Настоящая зима приходит на Кубань. Вместе с ними в регион возвращаются температурные качели. Только за последние сутки перепад составил около 10-12 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем не превысит 2-3 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидаются туман и усиление ветра – до 11 м/с.