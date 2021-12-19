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Общество19 декабря 2021 5:12

Погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре: похолодает до плюс четырех градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре: похолодает до плюс четырех градусов

Погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре: похолодает до плюс четырех градусов

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Настоящая зима приходит на Кубань. Вместе с ними в регион возвращаются температурные качели. Только за последние сутки перепад составил около 10-12 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 19 декабря 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем не превысит 2-3 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидаются туман и усиление ветра – до 11 м/с.