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Происшествия19 декабря 2021 7:34

23-метровый фонтан появился в Сочи из-за схода оползня

Он забил на улице Горно-Стрелковой дивизии
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

23-метровый фонтан появился в Сочи из-за схода оползня. Он забил на улице Горно-Стрелковой дивизии.

Отмечается, что фонтан образовался из-за повреждения магистрального водопровода. Он даже вызвал небольшое подтопление на курорте.

- Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал».

Сейчас на месте работают специалисты. Они устраняют последствия подтопление и ликвидируют фонтан.

Из-за повреждения магистрали без воды могут остаться жители Хостинского района. Все работы на аварийном участке будут завершены до 18:00. На время ликвидации подтоплений специалисты организован подвод воды автоцистернами.