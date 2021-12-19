Программу Года экологии презентовали в Сочи Фото: sochi.ru

Программу Года экологии презентовали в Сочи. Она насчитывает свыше 100 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что разработкой программы занимались администрация города, Кавказский биосферный заповедник, Сочинский нацпарк, местное отделение Русского географического общества, курортами, научными экспертами и общественниками. Они выявили ключевые направления идеологии.

- Весь город – это жемчужина южной природы России, своего рода национальный парк, где сохраняют редчайшую кошку планеты – переднеазиатского леопарда, восстанавливают уникальные самшитовые и каштановые рощи, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Глава Кубани подчеркнул, что Год экологии привлечет внимание людей к вопросам экологии главного курорта России.

- Он призван объединить усилия властей, бизнеса, ученых, общественности, внедрить «зеленых» и ресурсосберегающих технологий в городском хозяйстве – отметил Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в будущем году в Сочи будет высажено 1 миллион цветов и 50 тысяч деревьев и кустарников. Свыше пяти территорий курорта обретут статус особо охраняемых. Специалисты приведут в порядок 9 декоративных уголков ландшафтного искусства С.И. Венчагова, свыше 8 парков и скверов, запустят 4 экологических зоны.

Свыше 39 пляжей курорта получат международный сертификат «Голубой флаг», а город получит десант «Зеленых волонтеров».

- Сочи обладает уникальными природными богатствами, более 80% территории города — это особо охраняемые природные территории, относящиеся к Сочинскому национальному парку и Кавказскому биосферному заповеднику, - заключил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Отметим, что Год экологии стартует на курорте уже в ближайшее время.