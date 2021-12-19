Один человек погиб в результате столкновения трех фур в Анапе Фото: instagram.com/spas_anapa/

Один человек погиб в результате столкновения трех фур в Анапе. После аварии машины загорелись.

Напомним, что ДТП случилось прошлым вечером в районе хутора Чембурка под Анапой. На автодороге Новороссийск – Керчь не разъехались три большегруза. После аварии машины загорелись.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель грузовика «МАН». Он не справился с управлением и врезался в стоящие на обочине грузовики «Скания» и «КАМАЗ».

- Также большегруз зацепил водителя отечественного грузовика, который находился на обочине. От полученных травм мужчина скончался, – рассказала «КП» – Кубань» руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.