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Общество19 декабря 2021 9:16

Иномарка сбила сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани

Ужасный инцидент случился в субботу в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Иномарка снесла сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани Фото: t.me/tipichkras

Иномарка снесла сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани Фото: t.me/tipichkras

Иномарка снесла сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани. Ужасный инцидент случился в субботу в Краснодаре.

Отмечается, что авария произошла на Тургеневском мосту 18 декабря. Водитель корейского седана снес пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара мужчина отлетел на край дороги.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, – рассказал «КП» – Кубань» представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадавший получил травмы.