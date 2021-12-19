Иномарка сбила сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани

Иномарка снесла сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани Фото: t.me/tipichkras

Иномарка снесла сотрудника ДПС на пешеходном переходе на Кубани. Ужасный инцидент случился в субботу в Краснодаре.

Отмечается, что авария произошла на Тургеневском мосту 18 декабря. Водитель корейского седана снес пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От удара мужчина отлетел на край дороги.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, – рассказал «КП» – Кубань» представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадавший получил травмы.