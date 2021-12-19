Улицу им. Орджоникидзе перекроют в Краснодаре Фото: krd.ru

Улицу им. Орджоникидзе перекроют в Краснодаре. Ограничения будут действовать сутки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что запрет на движение по улице связан с краевым мероприятием. Оно будет действовать на участке от Красноармейской до Красной.

- Машины не смогут проехать с 06:00 27 декабря до окончания мероприятия 28 декабря, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии мегаполиса.

Отмечается, что вечером, 26 декабря, участок освободят от припаркованных автомобилей.