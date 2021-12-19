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Общество19 декабря 2021 11:19

Мощный снегопад обрушится на Сочи

Курорт ожидает проверку на прочность
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Мощный снегопад обрушится на Сочи Фото: sochi.ru

Мощный снегопад обрушится на Сочи Фото: sochi.ru

Мощный снегопад обрушится на Сочи. Осадки ожидаются на курорте уже 20 декабря, об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что дождь со снегом зарядят на побережье Черного моря в понедельник утром.

- Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Отмечается, что в горах возможно налипание снега на проводах и гололед на дорогах. Высока вероятность образования смерчей на участке т Магри до Веселого велика.