Сейчас движение на участке возобновлено Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сошедший сель парализовал движение на трассе под Сочи. Сейчас движение на участке восстановили.

Отмечается, что сход селя случился в селе Ордынка Лазаревского района.

- На место оперативно прибыли сотрудники дорожной службы, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Из-за схода селя на участке образовался затор. Но спустя полтора движение на трассе было возобновлено, а последствия природной стихии ликвидированы.