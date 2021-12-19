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Общество19 декабря 2021 12:59

Свыше 12,5 тысяч саженцев получат жители Краснодара до конца года

Также люди получат пособия по уходу за растения
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Свыше 12,5 тысяч саженцев получат жители Краснодара до конца года Фото:krd.ru

Свыше 12,5 тысяч саженцев получат жители Краснодара до конца года Фото:krd.ru

Свыше 12,5 тысяч саженцев получат жители Краснодара до конца года. Также люди получат пособия по уходу за растения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что саженцы были предоставлены компаниями и приобретены предприятиями.

- В акции традиционно принимают участие питомники, частные предприятия и организации города и всего региона, - отметил директор «Центра озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Отмечается, что растения получат люди, которые предварительно оставили заявку на участие в акции «Краснодар – 10 тысяч деревьев». Им выдадут саженцы ивы спиралевидной, туи восточной и Смарагд, кипарисовика Лоусона, клена красного и ясеня.

Добавим, что весной организаторы уже выдали горожанам 12,5 тысяч растения.