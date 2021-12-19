Капитальный ремонт отделения реанимации завершился в больнице станицы Кущевской Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Капитальный ремонт отделения реанимации завершился в больнице станицы Кущевской. Он длился несколько месяцев и прошел в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что единовременно отделение способна принимать до десяти человек. Специальные привели в порядок кислородную систему, установили современное оборудование, включая аппараты ИВЛ.

Особое внимание специалисты уделили проведения гемодиализа на месте. Это важная опция для пациентов, которым противопоказана транспортировка, но требуется заместительная почечная терапия.