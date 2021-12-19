Гастропаб закрыли за нарушение антиковидных мер в Краснодаре Фото: instagram.com/dps_kk/

Гастропаб закрыли за нарушение антиковидных мер в Краснодаре. Его опечатали повторно.

Отмечается, что нарушения были выявлены во время проверки. Она проходила в ночь на 19 декабря. Специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, управления торговли администрации Краснодара, сотрудники полиции и Роспотребнадзора посетили свыше 70 заведений в двух округах краевого центра.

Во время рейда они выявили нарушения в караоке на улице Красных Партизан, баре на Бабушкина и клубе на Красноармейской. Эти заведения работали после 23:00. На нарушителей были составлены протоколы.