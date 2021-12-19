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Общество19 декабря 2021 15:16

Праздник «Спасибо за жизнь!» впервые отметят в Краснодарском крае

Он посвящен благодарности родителям
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Праздник «Спасибо за жизнь!» впервые отметят в Краснодарском крае Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Праздник «Спасибо за жизнь!» впервые отметят в Краснодарском крае Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Праздник «Спасибо за жизнь!» впервые отметят в Краснодарском крае. Он посвящен благодарности родителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что массовые празднования намечены на 22 декабря. Они состоятся во всех районах Краснодарского края.

Торжества по случаю праздника «Спасибо за жизнь!» пройдут в день памяти святых Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что Екатеринодарская и Кубанская епархия разработали специальную программу по случаю праздника. Во всех воскресных школах Кубаи состоятся концерты, выставки и тематические занятия.