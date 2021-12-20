Более 10 тысяч человек прошли реабилитацию после коронавируса в санаториях Сочи

До конца 2021 года санатории ждут две тысячи россиян. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В санаториях Сочи более 10 тысяч россиян прошли курс реабилитации против COVID-19, сообщает пресс-служба администрации курорта.

– На сегодняшний день постковидную реабилитацию в сочинских санаториях прошли более 10 тысяч человек. До конца 2021 года примем еще две тысячи россиян, – рассказал «КП» - Кубань» заместитель директора департамента курортов и туризма Сочи Кирилл Сазонов.

Курсы по восстановлению после перенесенного заболевания предлагают в 24 санаториях Сочи. У гостей курорта есть уникальная возможность восстановить дыхательные и сердечно-сосудистые системы.

Напомним, что в Сочи проживают более 650 человек. Это предварительные результаты переписи населения.