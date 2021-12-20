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Общество20 декабря 2021 5:12

Фестиваль «Сотворчество талантов» состоялся в Сочи

Участники с особыми потребностями говорили языком искусства
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фестиваль призван объединить регионы России. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фестиваль призван объединить регионы России. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошел первый Всероссийский открытый инклюзивный фестиваль «Сотворчество талантов». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

– Мы хотим создать инклюзивное культурное пространство. Состоялся первый фестиваль – это очень важный шаг. Он призван объединить регионы России. И мы очень рады, что дали начало такому важному и нужному делу, – сказала начальник управления культуры администрации курорта Марианна Устинова.

Напомним, что организатором фестиваля стал Фонд развития культуры «Эфес» и «Красногвардейский центр культуры» из Санкт-Петербурга.