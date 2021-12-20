Погода в Краснодаре 20 декабря 2021: в городе пройдет дождь

Надвигаются заморозки

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 20 декабря 2021. В городе ожидается дождь, со вторника – резкое похолодание.

- В Краснодаре 20 декабря облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1…3 градуса, днем 4…6 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 21 декабря в краевой столице и дневные температуры уйдут в минус. Возможен снег.