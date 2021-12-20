Впервые соревнования по хакатону среди военных пройдут на Кубани

Впервые на базе Военного инновационного технополиса «Эра» пройдут соревнования по хакатону. Это своеобразные состязания для разработчиков и программистов. Их проведут 20-22 декабря.

- В соревнованиях примут участие 14 команд, состоящих из операторов научных рот. Команды представят программы с функциями искусственного интеллекта. По выполнению задания военные продемонстрируют работоспособность программы, и обоснуют выбранный для решения способ, - сообщили в минобороне страны.

Также мероприятие посетят журналисты, они смогут увидеть центр машинного обучения технополиса и побеседовать с членами комиссии и представителями команд.