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Общество20 декабря 2021 6:25

Впервые соревнования по хакатону среди военных пройдут на Кубани

Они состоятся в технополисе «Эра» в Анапе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Впервые на базе Военного инновационного технополиса «Эра» пройдут соревнования по хакатону. Это своеобразные состязания для разработчиков и программистов. Их проведут 20-22 декабря.

- В соревнованиях примут участие 14 команд, состоящих из операторов научных рот. Команды представят программы с функциями искусственного интеллекта. По выполнению задания военные продемонстрируют работоспособность программы, и обоснуют выбранный для решения способ, - сообщили в минобороне страны.

Также мероприятие посетят журналисты, они смогут увидеть центр машинного обучения технополиса и побеседовать с членами комиссии и представителями команд.