Полиция Краснодара рассказала подробности ДТП с загоревшимися машинами на Северном мосту

Никто не пострадал

Утром 20 декабря на одном из Северных мостов в Краснодаре столкнулись несколько машин. После аварии авто загорелись. К счастью, кроме транспорта, никто не пострадал.

- Житель Адыгеи ехал на мусоровозе Isuzu со стороны улицы Школьной в сторону Ломоносова. При перестроении в другой ряд он столкнулся с иномаркой Raval. Через 10 минут авто марки Volkswagen столкнулось с Suzuki. Suzuki, в свою очередь, ударил Isuzu. Volkswagen и Suzuki загорелись, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП составлен административный протокол, по которому виновнику предусмотрен штраф в 1500 рублей.