В Красной Поляне в Сочи погибли двое мужчин в пожаре

Соседи вызвали пожарных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи в пожаре погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе управления СКР России по Краснодарскому краю.

– Рано утром 20 декабря в одной из комнат трехэтажного нежилого здания, расположенного по улице Ачишховской в поселке Красная Поляна Сочи, произошло возгорание. Соседи, которые заметили пожар, вызвали пожарную службу, – сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СКР по краю.

Фото с места пожара. СУ СК РФ по региону

Когда пожар удалось локализовать, на первом этаже были найдены тела, предположительно, 30 и 44-летнего мужчин. Скорее всего, причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе точной причины и очага возгорания.

Как завершится проверка, будет принято процессуальное решение.