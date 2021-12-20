Аэропорт Сочи в новогодние праздники примет 387 тысяч пассажиров

Основная масса туристов прибудет 31 декабря

В Сочи приедет на новогодние праздники рекордное количество туристов. С 25 декабря по 10 января только аэропорт примет 387 тысяч человек. Это на 7,2 тысячи больше, чем в прошлом году.

- Несмотря на ограничительные меры, действующие в Краснодарском крае, на курорт прибудет на 4% больше туристов, чем в прошлых новогодних выходных, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Сочи в новогодние праздничные дни интересен теплым климатом и зимними прогулками в горнолыжной зоне.

Напомним, что до 18 января в аэропорту Сочи действуют QR-коды для посещения мест общественного питания.