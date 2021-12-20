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Общество20 декабря 2021 7:59

Житель Кубани разводил свиней в подвале многоквартирного дома

На мусор пожаловались жильцы многоэтажки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Свиней разводил житель многоквартирного дома в Новороссийске. Об этом стало известно, когда подвал жилого дома стали расчищать от мусора.

- Очень много мусора мужчина собирал в подвале. Как рассказывают старожилы, он разводил здесь даже свиней. Но с сельхоздеятельностью пришлось расстаться, и тогда он создал здесь себе мастерскую и склад ненужных вещей, - рассказали в управляющей компании и показали фотографии завалов.

Специалисты отметили, что в подвале навели порядок. Теперь жители надеются, что помещение больше никто не оккупирует.