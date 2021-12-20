В Сочи газифицируют 4,5 тысячи домов

Собрано 3,3 тысячи заявлений от жителей города. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи программа догазификации позволит подвести топливо к почти 4,5 тысячи домам сочинцев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации курорта.

В настоящее время администрацией Сочи совместно с «Газпром газораспределение Краснодар» и «Газпром межрегионгаз Краснодар» идет масштабная работа по программе догазификации. Уже собрано 3,3 тысячи заявлений от жителей города.

– Реализация этого федерального проекта сделает жизнь сочинцев намного комфортнее. Горожанам нужно будет оплатить оборудование и прокладку сетей непосредственно к домам, а до границ участка топливо подведут бесплатно, – рассказали «КП» -Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам главы города Алексея Копайгородского, в настоящее время идет разработка схемы газоснабжения отдаленных населенных пунктов. Позже все газопроводы, которые планируют построить, внесут в новый Генплан.