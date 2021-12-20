Штормовое предупреждение по лавиноопасности распространили в Сочи на 20-22 декабря

Спасатели рекомендовали не выходить в горы. Фото: pixabay.com

О лавиноопасности в горах предупредили в МЧС. Спасатели отметили, что снежные массы могут сойти в любой момент в 20 по 22 декабря.

- Предупреждение действует выше 1000 метров над уровнем моря. Гостей и жителей просим соблюдать меры безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отдыхающих просят воздержаться от выхода в горы в снегопад и избегать мест схода лавин. Снежные массы чаще всего скатываются со склонов без кустарника и деревьев более 30 градусов.