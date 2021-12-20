Десять новых школ начинают строить в Краснодаре Фото из архива КП

Десять школ начинают строить в Краснодаре. Вместимость составит 10 тысяч 325 мест. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в декабре стартовало строительство пяти школ: здесь проводят подготовительные работы, устанавливают ограждения и подъездные пути. В частности, это учреждения на 1550 мест в районе Западного обхода, на 300 мест по улице Демидовской в поселке Знаменском, на 1100 мест по улице Колхозной, на 1100 мест по улице Первомайской в поселке Знаменском, на 1550 мест в жилом районе «Восточно-Кругликовский».

Еще возведение двух школ начнут совсем скоро – это учреждения на 1500 мест по улице им. Байбакова и на 1500 мест по улице Тверской в поселке Российском. А работы восьмой школы – корпус на 425 мест учреждения №4 в Горячем Ключе – запланированы на начало 2022 года.

Еще одну школу на 1100 мест по улице 8 Марта в станице Тбилисской возведут вместо аварийного здания. А новый блок начальных классов на 200 мест появится в станице Крыловской для учреждения №1.

Десять новых школ планируют завершить в 2023 году. Всего в следующем году на Кубани откроют 17 учреждений на 14,3 тысячи мест.